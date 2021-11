Kiel

Zweiter Fall von Geflügelpest in Schleswig-Holstein

02.11.2021, 11:47 Uhr | dpa

Nach dem Fall im Kreis Dithmarschen ist das Geflügelpestvirus nun auch in einem kleinen Betrieb im benachbarten Kreis Steinburg nachgewiesen worden. Am Sonntag wurde eine Infektion mit dem Subtyp H5N1 in einem Betrieb mit 16 Enten und Hühnern vom nationalen Referenzlabor, dem Friedrich-Loeffler-Institut, bestätigt, wie das Landwirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Die Tiere wurden bereits getötet.

Nach dem Fund bei mehreren toten Wildvögeln war das Virus Ende Oktober im Norden erstmals in diesem Herbst in einem Betrieb mit rund 700 Mastgänsen im Kreis Dithmarschen festgestellt worden. Laut Ministerium wurde zudem seit Mitte Oktober mittlerweile 34 Mal bei verendeten Wildvögeln H5N1 nachgewiesen.

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt. Schleswig-Holstein ist besonders gefährdet, weil das Land ein wichtiges Vogeldurchzugsgebiet ist.