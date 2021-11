Kiel

Nord-Grüne stellen Spitzenduo zur Landtagswahl vor

03.11.2021, 02:46 Uhr | dpa

Die Grünen wollen ihre designierte Doppelspitze zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein heute in Kiel (10.30 Uhr) vorstellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen Finanzministerin Monika Heinold (62) und Landtags-Vizepräsidentin Aminata Touré (28) die Partei zu einem starken Wahlergebnis führen. Ihre Landesliste wollen die Grünen auf einem Parteitag vom 10. bis 12. Dezember in Neumünster wählen. Die Grünen regieren im Norden seit 2017 in einem Jamaika-Bündnis unter Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit Union und FDP. Bei der Europawahl 2019 waren sie erstmals als stärkste Kraft aus einer landesweiten Wahl im Norden hervorgegangen.