Kiel

Verfahren um versuchten Totschlag in Flüchtlingsheim startet

17.11.2021, 02:23 Uhr | dpa

Vor dem Kieler Landgericht muss sich ab heute ein 25-jähriger wegen versuchten Totschlags in einem Flüchtlingsheim verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat in dem sogenannten Sicherungsverfahren die dauerhafte Unterbringung des syrischen Flüchtlings in der geschlossenen Psychiatrie beantragt.

Der Mann versuchte den Angaben zufolge im April 2021 aufgrund einer schizophrenen Psychose in einem Kieler Flüchtlingsheim einem anderen Flüchtling mit einem Küchenmesser in den Kopf zu stechen, um ihn zu töten. Der Geschädigte soll den Stich abgewehrt haben und weggelaufen sein. Er blieb unverletzt.

Für das Verfahren hat das Schwurgericht vier Verhandlungstage anberaumt. Das Urteil könnte demnach am 1. Dezember verkündet werden.