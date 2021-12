Kiel

Kiel hofft auf gutes Hinrunden-Ende gegen Sandhausen

11.12.2021, 02:51 Uhr | dpa

Nach einer bisher durchwachsenen Saison hofft Zweitligist Holstein Kiel auf einen versöhnlichen Abschluss der Hinrunde. Mit einem Sieg am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenvorletzten SV Sandhausen würde das Team von Trainer Marcel Rapp den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. "Wir sind uns der Bedeutung dieser Partie bewusst", sagte Rapp.

Ein Erfolg wäre wichtig, da im letzten Spiel des Jahres und zugleich dem ersten der Rückrunde Herbstmeister FC St. Pauli am kommenden Freitag in Kiel antritt. Zuletzt hatte der Tabellen-14. seine vergangenen beiden Heimspiele gegen Dynamo Dresden und Werder Bremen jeweils mit 2:1 gewonnen, die Partien auswärts in Heidenheim und in Nürnberg hingegen jeweils mit 1:2 verloren.

Neben den Langzeitverletzten stehen gegen Sandhausen auch Johannes van den Bergh nach einem Mittelhandbruch und Joshua Mees wegen Oberschenkelproblemen nicht zur Verfügung. Dafür sind Torwart Thomas Dähne nach seiner Gehirnerschütterung, Simon Lorenz nach seiner Fußprellung und Fabian Reese nach einem Infekt wieder dabei.