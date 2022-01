Kiel

2897 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

04.01.2022, 20:02 Uhr | dpa

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen und die Sieben-Tage-Inzidenz sind am Dienstag in Schleswig-Holstein weiter nach oben geklettert. Auch die Hospitalisierungs-Inzidenz stieg deutlich. Es wurden seit Montag 2897 Neuinfektionen gemeldet, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (Vortag: 2209). Das ist ein Höchstwert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg deutlich auf 352,8 (Vortag: 295,5). Der Wert steht für die Zahl der erfassten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Der starke Anstieg könnte durch Nachmeldungen zustande gekommen sein: Experten und Politik hatten darauf hingewiesen, dass die amtlichen Corona-Zahlen rund um die Feiertage am Jahresende nur bedingt aussagekräftig und eher zu niedrig sind - etwa weil wegen des Personalmangels in den Gesundheitsämtern in jenem Zeitraum weniger Testergebnisse weitergemeldet werden.

Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100 000 Menschen in Kliniken gekommen sind, liegt bei 2,71 (Vortag: 2,27). Die Zahl der gemeldeten Covid-Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, stieg binnen eines Tages um 9 auf 202. Auf Intensivstationen wurden 54 Covid-19-Schwerkranke betreut (+5), 30 von ihnen werden beatmet. Die Zahl der Corona-Toten im Land seit Beginn der Pandemie stieg um 3 auf 1892.

Im Vergleich der Städte und Kreise sticht bei der Sieben-Tage-Inzidenz weiter der Kreis Dithmarschen negativ heraus: Der Wert kletterte dort auf 656,7 (Vortag: 635,6). Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Dienstagmorgen war Dithmarschen - mit Blick auf den Inzidenzwert vom Montag - der Kreis mit der zweithöchsten Inzidenz in Deutschland nach dem Ilm-Kreis in Thüringen.

Die zweithöchste Inzidenz in Schleswig-Holstein hatte laut Landesmeldestelle am Dienstag Rendsburg-Eckernförde (501,2), gefolgt von Kiel (492,7). Den niedrigsten Wert gibt es in Schleswig-Flensburg (183,6).

In Tanzlokalen in Lübeck und den Kreisen Segeberg, Dithmarschen, Nordfriesland und in der Stadt Kiel hatten sich bei Weihnachtspartys zahlreiche Gäste mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus infiziert. Tausende Menschen befinden sich deshalb zurzeit in Quarantäne.