Kiel

Unterricht startet im Norden unter schärferen Auflagen

10.01.2022, 03:02 Uhr | dpa

Ein Schüler hält einen negativen Corona-Schnelltest in der Hand. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Für Hunderttausende Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein beginnt heute der Schulunterricht nach den Weihnachtsferien mit verschärften Corona-Auflagen. Trotz stark steigender Inzidenzen im Land soll es nach Angaben von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) Distanzunterricht nur dann geben, wenn mehr als die Hälfte der Schüler in einer Gruppe oder ein Drittel der Lehrkräfte in Quarantäne sind. Neben einer Maskenpflicht gehört die Ausweitung der Corona-Tests zu den neuen Auflagen.