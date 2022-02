Kiel

Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Kiel

13.02.2022, 13:41 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Kiel sind vier Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Das Feuer war am Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.