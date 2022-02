Kiel

Nord-SPD will Klimaneutralität bis 2040

28.02.2022, 12:01 Uhr | dpa

Die SPD will bis 2040 für Schleswig-Holstein Klimaneutralität erreichen und damit fünf Jahre früher als vom Bund für ganz Deutschland geplant. Die Voraussetzungen dafür seien gut, sagte ihr Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 8. Mai, Thomas Losse-Müller, am Montag in Kiel. "Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und uns anstrengen." Losse-Müller stellte gemeinsam mit der Landesvorsitzenden Serpil Midyatli das SPD-Programm zur Landtagswahl vor. Es steht unter dem Motto "Sozial.Digital.Klimaneutral" und soll von einem Landesparteitag am 12. März in Lübeck beschlossen werden.

Die größte Herausforderung sei der Klimaschutz, betonte Losse-Müller. Man könne aber alles vergessen, wenn man es nicht schaffe, die Gesellschaft zusammenzuhalten.