Kiel

Mehr Betriebe im Norden gegründet

02.03.2022, 10:20 Uhr | dpa

Im Jahr 2021 sind in Schleswig-Holstein 3982 Betriebe gegründet worden und damit 7,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies war die höchste Zahl seit 2016 (4031), wie das Statistikamt Nord am Mittwoch berichtete. Ein Grund für den Anstieg dürften zeitlich begrenzte Nachholeffekte in den ersten zwei Quartalen gewesen sein, hieß es. In dieser Zeit seien die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen immer weiter zurückgenommen worden. Im dritten und vierten Quartal entwickelten sich die Betriebsgründungen im Vorjahresvergleich dagegen rückläufig.

Insgesamt wurden 2021 knapp 1000 Betriebe mehr gegründet als aufgegeben. Die meisten Betriebsgründungen bezogen auf die Einwohnerzahl gab es in Nordfriesland, Neumünster und im Kreis Stormarn, die wenigsten im Kreis Plön.