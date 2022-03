Kiel

Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen geschrumpft

07.03.2022, 11:04 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein haben Frauen im vergangenen Jahr brutto durchschnittlich 18,07 Euro pro Stunde verdient und damit 2,56 Euro weniger als Männer. Damit sank der Verdienstunterschied um einen Punkt auf 12 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Montag anlässlich des "Equal Pay Day" am 7. März mitteilte, dem internationalen Aktionstag für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern. In Deutschland insgesamt betrug die Differenz 18 Prozent.

In den vergangenen 15 Jahren war der geschlechterspezifische Verdienstabstand in Deutschland zurückgegangen. Im Jahr 2006 verdienten Frauen in Deutschland demnach im Schnitt noch 23 Prozent weniger als Männer.

Der Großteil (71 Prozent) des Verdienstunterschieds zwischen den Geschlechtern hat nach Angaben des Statistischen Bundesamts strukturelle Gründe: So arbeiten Frauen häufiger als Männer in Branchen und Berufen, in denen schlechter bezahlt wird und in denen sie seltener Führungspositionen erreichen. Außerdem haben Frauen häufiger als Männer Teilzeitstellen oder Minijobs. Doch selbst bei vergleichbarer Tätigkeit und Qualifikation bekommen Frauen weniger Geld als ihre Kollegen - 2018 betrug die Differenz sechs Prozent.