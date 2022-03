Kiel

Corona: 1000 Krankenhausmitarbeiter im Norden ausgefallen

31.03.2022, 05:12 Uhr | dpa

In den schleswig-holsteinischen Kliniken sind nach einer Schätzung der Krankenhausgesellschaft aktuell rund 1000 Mitarbeiter wegen Corona-Quarantäne oder -absonderung ausgefallen. "Der Personalausfall in den Krankenhäusern ist auf Rekordniveau", teile Geschäftsführer Patrick Reimund mit. Elektive Behandlungen seien flächendeckend eingeschränkt und in einer Reihe von Kliniken vollständig eingestellt.

Die Zahl der Patienten mit oder wegen Corona in den Kliniken liege bei mehr als 600. Nach dem Anstieg in den vergangenen Wochen sei die Zahl leicht rückläufig. "Dass es sich hierbei um eine Trendwende handelt, ist zu hoffen, aber noch unsicher".