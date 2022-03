Kiel

Weniger Arbeitslose wegen Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt

31.03.2022, 05:19 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist im März im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut deutlich um 9600 oder 13,8 Prozent gesunken. Nach Angaben der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit von Donnerstag waren im März 60.100 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,3 Prozent. Auch im Vergleich zum Februar dieses Jahres sei die Zahl der Arbeitslosen um 2000 oder um 3,1 Prozent gesunken, im Vormonat lag dieser Rückgang nur bei 0,2 Prozent.

"Der Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern hat von der einsetzenden Frühjahrsbelebung profitiert. So ging die Zahl der Arbeitslosen in allen Alters- und Personengruppen nicht nur im Vorjahres-, sondern auch im Vormonatsvergleich zurück", sagte die Chefin der Regionaldirektion, Margit Haupt-Koopmann. Der Rückgang war erwartet worden, da der Bedarf an Arbeitskräften unter anderem in Landwirtschaft und Gartenbau mit dem Ende des Winters wächst.

Den Angaben der Arbeitsagentur zufolge haben von der Entwicklung am Arbeitsmarkt auch erneut die Langzeitarbeitslosen profitiert, gegenüber dem Vorjahr ging deren Zahl um 2000 oder 7,5 Prozent zurück. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien hier aber immer noch erkennbar, die Gesamtzahl der Langzeitarbeitslosen liege weiter deutlich über dem Vorkrisenniveau von 18.900 im März 2020. Aktuell werden 24.300 Langzeitarbeitslose im Nordosten gezählt.