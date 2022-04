Kiel

Noch mehr als 600 Corona-Teststellen in Schleswig-Holstein

15.04.2022, 11:09 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Teststellen ist in Schleswig-Holstein zwar gesunken, aber die Karte mit den Stationen weist nach wie vor ein nahezu flächendeckendes Angebot aus. Das Gesundheitsministerium in Kiel bezifferte die aktuelle Zahl der Stationen mit rund 630. Den Höchststand habe es im Juni vergangenen Jahres mit über 880 gegeben. In den meisten Fällen handelt es sich um private Anbieter. Auch Praxen, Apotheken, Kliniken, Kommunen und elf Testzentren, die die Kassenärztliche Vereinigung mit dem DRK betreibt, erledigen Corona-Tests.

Die Testverordnung des Bundes war am 30. März bis zum 30. Juni verlängert worden. Damit werden die Tests bis dahin unverändert finanziert. Wie sich das Teststellen-Netz weiter entwickeln wird, ist dem Ministerium zufolge ungewiss. Entscheidend sei die Nachfrage und damit die Auslastung der Teststellen.

Die Corona-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, liegt in Schleswig-Holstein weiterhin deutlich über 1000. Der Norden hat einen der höchsten Werte unter den Bundesländern.