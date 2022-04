Kiel

Holstein Kiel: Fehlenden Punkt zum Liga-Verbleib holen

21.04.2022, 18:03 Uhr | dpa

Holstein Kiel will am Samstag (13.30 Uhr/Sky) die letzten Zweifel am Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga ausräumen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim würde der Mannschaft von Marcel Rapp schon ein Punkt genügen, um sicher zu sein, doch der Anspruch des "Störche"-Trainers ist ein anderer: "Die Aufgabe ist, dass wir drei Punkte holen", sagte der 43-Jährige am Donnerstag in Kiel. Für die Partie sind bislang etwa 9500 Karten verkauft.

Rapp ist froh darüber, dass dem Tabellen-Elften wieder mehr personelle Alternativen zur Verfügung stehen. Stefan Thesker, Jonas Sterner, Finn Porath, Joshua Mees und Fiete Arp waren zuletzt wieder im Training. Ob es für den Kader oder einen Einsatz reiche, müsse man sehen, betonte der Coach. Ausfallen werden hingegen Keeper Thomas Dähne, der erneut an Corona erkrankt ist, und der angeschlagene Innenverteidiger Marco Komenda.

Die siebtplatzierten Baden-Württemberger gehören nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Norddeutschen. Der letzte Kieler Sieg über Heidenheim datiert vom März 2018, als es im Holstein-Stadion einen 2:1-Erfolg gegeben hatte. Heidenheim kommt allerdings mit einem Negativ-Lauf an die Förde. In den vergangenen vier Spielen gab es nur einen Sieg. Zuletzt setzte es für die Elf von Trainer Frank Schmidt ein 0:3 bei Spitzenreiter Schalke 04 und ein 0:2 gegen den Vorletzten FC Erzgebirge Aue.