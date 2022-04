Kiel

Bürgermeister Zeuge im Prozess um umgestürzten Fahnenmast

26.04.2022, 01:38 Uhr | dpa

Mit weiteren Zeugenbefragungen wird der Prozess um den Tod einer Auszubildenden durch einen umgestürzten Fahnenmast am Dienstag (17.30 Uhr) vor dem Kieler Amtsgericht fortgesetzt. Das Gericht will auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) zu dem tragischen Vorfall am 3. August 2020 auf dem Rathausplatz der Stadt befragen. Angeklagt wegen fahrlässiger Tötung sind ein 62 Jahre alter Lkw-Fahrer und sein 75 Jahre alter Beifahrer aus der Nähe von Bamberg.

Eine 23 Jahre alte Auszubildende wurde im August 2020 von einem 14 Meter hohen Fahnenmast erschlagen. Sie hatte sich am Morgen ihres ersten Ausbildungstages als städtische Angestellte mit 50 weiteren neuen Azubis für ein gemeinsames Foto auf dem Rathausplatz versammelt. Währenddessen war ein Lastwagen beim Rückwärtsfahren gegen den Fahnenmast gefahren. Der brach und erschlug die junge Frau. Sie starb noch am Unfallort.