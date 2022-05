Günther nach Corona-Infektion wieder heraus aus Isolation

Schleswig-Holsteins Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther kann nach einer Corona-Erkrankung wieder in den Landtagswahlkampf einsteigen. "Habe mich selten so ├╝ber ein negatives Ergebnis gefreut", schrieb der CDU-Politiker am Mittwoch auf Facebook. "Ab heute bin ich endlich wieder aus der Isolation raus und kann wieder alle Wahlkampftermine wie geplant wahrnehmen. Ich habe richtig Bock auf den Wahlkampfendspurt."

Noch am Dienstag war ein Corona-Test G├╝nthers positiv ausgegangen. Am Mittwochabend trifft G├╝nther im NDR-Fernsehen beim letzten Triell der Spitzenkandidaten mit Thomas Losse-M├╝ller von der SPD und Finanzministerin Monika Heinold von den Gr├╝nen zusammen. Der Landtag wird am Sonntag neu gew├Ąhlt. In den Umfragen liegt die CDU deutlich vor der SPD und den Gr├╝nen.