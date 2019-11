Kirchheim unter Teck

Zwei Verletzte bei Explosion einer Gasflasche

02.11.2019, 17:14 Uhr | dpa

Bei der Explosion einer Gasflasche in einem Gartenhäuschen sind in Kirchheim/Teck am Samstag zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nähere Angaben zu den Umständen des Unglücksfalls im Kreis Esslingen wurden zunächst nicht bekannt.