Kirchheim unter Teck

33-Jähriger schleudert mit Auto über A8 - fünf Verletzte

10.11.2019, 11:48 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) sind fünf Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Der 33-jährige Fahrer des Unfallwagens fuhr Richtung München, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er schleuderte mit dem Wagen über alle drei Fahrspuren nach links und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der 33-Jährige, seine gleichaltrige Beifahrerin und drei kleine Kinder im Wagen wurden leicht verletzt. Alle fünf wurden am Samstag in eine Klinik gebracht.