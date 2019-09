LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

FC Köln geht gegen Böllerwerfer vom Derby vor

17.09.2019, 17:36 Uhr

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der FC hat heute von der Polizei den Namen des Mannes erfahren, der am Samstag beim Derby mit einem Böllerwurf zwölf Menschen verletzt hatte. Wie der Verein auf seiner Website mitteilte, soll er ein Stadionverbot bekommen. "Der Böllerwurf war ein krimineller Akt, für den es keinerlei Toleranz gibt und der hoffentlich auch strafrechtlich konsequent geahndet wird", sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle. Der Mann ist nach derzeitigem Stand weder Mitglied noch Dauerkarteninhaber des Vereins.

Auch das ist eine ziemlich gute Aktion: Wer Demenz hat, kann sich oft an wichtige Ereignisse in seinem Leben nicht mehr genau erinnern. Das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz für Köln und das südliche Rheinland will darum jetzt neue Wege gehen. Es hat in Köln den "1. FC Köln Erinnerungskoffer" vorgestellt, der Autogrammkarten, Fotos, Eintrittskarten, Wimpel, Schals oder Fußbälle des FC enthält. Damit soll der Zugang zu dementen Köln-Fans für Ärzte und Pfleger einfacher möglich sein. Die ganze Geschichte gibt es hier zu lesen.

Michael Tuchscherer, Vorstandsmitglied des FC Echo hilft e.V., hinter einem Tisch voller Erinnerungsstücke: Für FC-Fans mit Demenz gibt es jetzt einen Erinnerungskoffer. (Quelle: epd/imago images)



Es ist ein Fun Fact, auf den der FC ganz sicher nicht stolz ist: Keine andere Mannschaft in der Bundesliga schlägt so viele lange Bälle wie der 1. FC Köln. Das stößt auch Trainer Achim Beierlorzer sauer auf: "Unsere Entscheidungen mit Ball waren nicht immer die allerbesten", sagte er am Dienstag über das Gladbach-Spiel. Mehr zum Thema hat der "Kicker" hier aufgeschrieben...

Der nächste Köln-Marathon ist nicht mal mehr einen Monat entfernt. Am 13. Oktober werden wieder Zehntausende Läufer durch die Stadt rennen. Vielen davon geht es gar nicht um die beste Zeit. Für sie stehen die Teilnahme und der Spaß im Vordergrund. Und manche Marathon-Läufer treiben es auf die Spitze und rennen die rund 42 Kilometer im Kostüm. Darum kürt der Veranstalter auch in diesem Jahr wieder die beste Verkleidung – diesmal aber nicht nur auf der Langdistanz, sondern erstmals auch auf der Halbmarathon-Strecke.



Statt auf dem grünen Rasen stand für die Profis des 1. FC Köln heute Morgen eine Trainingseinheit in der Halle auf dem Programm. Erst danach geht es dann raus auf den richtigen Trainingsplatz.



🤸‍♂️ Die #effzeh-Profis trainieren heute Vormittag zunächst in der Halle, danach geht es raus auf den Platz. pic.twitter.com/MmiHkoBQWR — 1. FC Köln (@fckoeln) September 17, 2019





Der Kölner French-Open-Sieger Andreas Mies wird der neue Botschafter von Special Olympics Nordrhein-Westfalen und engagiert sich so für Menschen mit geistiger Behinderung in Nordrhein-Westfalen. Das teilte der Verband auf seiner Website mit.

Das ist doch mal eine schöne Aktion: Die Frauenmannschaft des 1. FC Köln lief am Wochenende im Spiel gegen Turbine Potsdam geschlossen mit einem blauen Band an der Hand auf. Damit wollten die Spielerinnen ihre Solidarität mit der iranischen Fußballerin Sahar Khodayari ausdrücken. Die wollte in ihrer Heimat nur ein Fußballspiel besuchen, was Frauen im Iran eigentlich verboten ist. Sie wurde daraufhin verhaftet – und zündete sich aus Protest dagegen an. Kurz darauf starb sie an den Brandverletzungen. Unter dem Hashtag #bluegirl zeigen sich seitdem Menschen auf der ganzen Welt solidarisch. Blau war die Farbe ihres Lieblingsvereins.

💙 Die #effzeh-Frauen haben bei ihrem Spiel am Wochenende in Erinnerung an Sahar Khodayari ein blaues Armband getragen.... Gepostet von 1. FC Köln am Montag, 16. September 2019

Guten Morgen und Herzlich Willkommen in unserem neuen Live-Blog zum Sportgeschehen in und um Köln! Ab sofort finden Sie hier die ganze Woche die wichtigsten Meldungen rund um das lokale Sportgeschehen in der Domstadt, garniert mit kleinen Anekdoten und Seitenblicken auf die unterhaltsamen Facetten des Sports. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie gerne einen Kommentar unter dem Artikel da.