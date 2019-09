LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Jonas Hector macht Kampfansage an den FC Bayern

19.09.2019, 10:05 Uhr

Das ist schade! Superschwergewichtler Nelvie Tiafack ist gestern Abend bei der Amateurbox-WM als letzter Deutscher ausgeschieden. Er verlor gegen den favorisierten Vizeweltmeister Kamschybek Kunkabajew aus Kasachstan 0:5 nach Punkten. Tiafack, der 2016 zu Kölns Nachwuchssportler des Jahres gewählt worden war, hatte es als einziger deutscher Boxer ins Achtelfinale geschafft.

Amateurboxer Nelvie Tiafack (links) im Ring: Der 20-Jährige ist Deutschlands letzte Medaillenhoffnung bei der Amateur-WM. (Quelle: VIADATA/Archivbild/imago images)



Am Wochenende trifft der 1. FC Köln auf den FC Bayern München. Die Bayern gewannen gestern Abend souverän ihr erstes Champions-League-Spiel. Aber beim FC rechnet man sich offenbar trotzdem Chancen aus. "Wir haben vor, ein ordentliches Spiel abzuliefern und etwas zu entführen. Ansonsten könnten wir ja gleich zu Hause bleiben!", sagte Jonas Hector jetzt im Interview mit den Kollegen von "Bild". Mal sehen, ob das klappt.

