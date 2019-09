Der Sport-Donnerstag im Blog

Jonas Hector macht Kampfansage an den FC Bayern

19.09.2019, 18:09 Uhr

16.35 Uhr: Viktoria-PK mit Pavel Dotchev und Simon Handle



Der 1. FC Köln ist nicht der einzige Verein, für den es am Wochenende um viel geht. Viktoria Köln trifft auf den Tabellenzweiten Eintracht Braunschweig. In der Presskonferenz vor dem Spiel haben sich Viktoria-Trainer Pavel Dotschev und Simon Handle geäußert:



Heimspiel-Pressekonferenz vor der Partie gegen Braunschweig Die Spannung steigt! Am Samstag kommt es in der 3. Liga zum direkten Vergleich ⚽ zwischen dem Tabellenvierten Viktoria Köln und dem Zweiten Eintracht Braunschweig. Vor der Partie 🎤 stellten sich Trainer Pavel Dotchev und Spieler Simon Handle bei der Heimspiel-Pressekonferenz den Fragen der Journalisten 🗞. #Vussball #fu3ball Gepostet von FC Viktoria Köln 1904 e.V. am Donnerstag, 19. September 2019

Wie der Verein eben auf Twitter mitgeteilt hat, nehmen rund 7.500 FC-Fans die 577 Kilometer lange Reise in die bayerische Landeshauptstadt auf sich. Hoffentlich kommen sie mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Hause.



🔴⚪ 7.500 #effzeh-Fans machen sich am Wochenende mit auf den Weg nach München. 🙌



Wer von euch ist dabei? 🚊🚘✈#FCBKOE pic.twitter.com/xMfhNDMXxs — 1. FC Köln (@fckoeln) September 19, 2019

Im Moment läuft am Geißbockheim eine Pressekonferenz mit FC-Trainer Achim Beierlorzer. Der Trainer verkündete unter anderem, dass Mittelfeldspieler Birger Verstraete wegen eines kleinen Eingriffs am Außenmeniskus zwei bis drei Wochen ausfällt. Alle Infos dazu gibt es hier...

🤕 Birger Verstraete fällt aus: Bei einem kleinen Eingriff am Außenmeniskus wurde dem #effzeh-Mittelfeldmann eine Zyste entfernt. Gute Besserung, Birger! Gepostet von 1. FC Köln am Donnerstag, 19. September 2019

Das ist schade! Superschwergewichtler Nelvie Tiafack ist gestern Abend bei der Amateurbox-WM als letzter Deutscher ausgeschieden. Er verlor gegen den favorisierten Vizeweltmeister Kamschybek Kunkabajew aus Kasachstan 0:5 nach Punkten. Tiafack, der 2016 zu Kölns Nachwuchssportler des Jahres gewählt worden war, hatte es als einziger deutscher Boxer ins Achtelfinale geschafft.

Amateurboxer Nelvie Tiafack (links) im Ring: Der 20-Jährige ist Deutschlands letzte Medaillenhoffnung bei der Amateur-WM. (Quelle: VIADATA/Archivbild/imago images)



Am Wochenende trifft der 1. FC Köln auf den FC Bayern München. Die Bayern gewannen gestern Abend souverän ihr erstes Champions-League-Spiel. Aber beim FC rechnet man sich offenbar trotzdem Chancen aus. "Wir haben vor, ein ordentliches Spiel abzuliefern und etwas zu entführen. Ansonsten könnten wir ja gleich zu Hause bleiben!", sagte Jonas Hector jetzt im Interview mit den Kollegen von "Bild". Mal sehen, ob das klappt.

