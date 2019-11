LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Wirbel um Karnevalstrikots des 1. FC Köln

Was bereits spekuliert worden war, bestätigt FC-Trainer Beierlorzer in der Pressekonferenz: Florian Kainz wird wegen einer Fersenverletzung nicht beim Spiel gegen 1899 Hoffenheim dabei sein können. Dass Noah Katterbach wegen seiner Muskelverletzung ausfallen wird, war dagegen bereits vorher klar.



Der Trainer vom 1. FC Köln, Achim Beierlorzer, zeigt sich auf der Pressekonferenz zum morgigen Spiel gegen 1899 Hoffenheim von seiner optimistischen Seite. Wie der Verein auf Twitter mitteilte, sagte Beierlorzer, dass endlich Punkte notwendig seien: "Wir brauchen Punkte. Das haben wir auch mit der Mannschaft besprochen. Wir müssen die vergangenen Auswärtsspiele abschütteln. Wir haben morgen wieder die Chance auf drei Punkte." Vor der starken Mannschaft aus Hoffenheim ist das wohl sehr optimistisch, aber die Mannschaft ist laut Beierlorzer auch "fokussiert."

Gestern um 11.11 Uhr präsentierte der 1. FC Köln sein diesjähriges Karnevalstrikot. Doch angesichts der prekären Situation des FC sind offenbar sind nicht alle von der Aktion begeistert. Wie der "Express" berichtet, hatte der Mitgliederrat der Kölner dem Vorstand sogar empfohlen, im Spiel gegen Hoffenheim am Freitag auf das Trikot zu verzichten, um nicht vom Wesentlichen abzulenken. FC- Finanzchef Alexnder Wehrle will allerdings trotzdem an dem Trikot festhalten. "Die Frage, ob wir in den Karnevalstrikots spielen, stellt sich für mich gar nicht. Wir werden die Tradition beibehalten. Wir haben uns klar dazu bekannt. Karneval ist ein wichtiges Element in unserem Verein", sagt der FC-Finanzboss dem Blatt.

Für Viktoria Köln steht am Freitag das nächste Spiel an. Gegen das Tabellenschlusslicht der 3. Liga, den FC Carl Zeiss Jena, gehen die Kölner als Favorit ins Rennen – obwohl beide Clubs punktemäßig gar nicht so weit auseinander liegen. Aber die Jenaer hägen im Tabellenkeller fest, weil sie in dieser Saison erst zwölf eigene Treffer erzielt haben. Hoffen wir, dass am Freitag kein weiterer hinzukommt.

