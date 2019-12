LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

FC-Legende Weisweiler wäre 100 geworden

05.12.2019, 10:10 Uhr | t-online.de , tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Er gilt als Legende beim 1. FC Köln und ist mit der Historie des Clubs eng verbündet: Hennes Weisweiler. Obwohl er beim Kölner Erzrivalen Borussia Mönchengladbach die Mannschaft zu einem Spitzenteam umformte, wird er auch in Köln verehrt.



Das Kölner Wappentier, der berühmte Geißbock, wurde schon 1950 nach ihm benannt. Zwischen 1976 und 1980 prägte er in Köln noch einmal die erfolgreichste FC-Zeit mit dem Pokalsieg 1977 und dem Double 1978. "Ich bin überzeugt: Wenn Hennes Weisweiler früher zum FC gekommen oder länger geblieben wäre, hätten wir mehr Titel geholt", sagt Ex-Nationalkeeper Toni Schumacher heute. Er starb am 5. Juli 1983 im Alter von 63 Jahren.

