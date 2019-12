Der Sport-Montag im Live-Blog

Markus Gisdol fordert mehr Härte

09.12.2019, 18:17 Uhr | t-online.de

Markus Gisdol enttäuscht am Spielfeldrand: Nach der Niederlage gegen Union Berlin will er mehr Härte. (Quelle: König/imago images)

Die wegen eines medizinischen Notfalls abgebrochene Eishockey-Partie der Kölner Haie gegen die Nürnberg Ice Tigers ist für den 28. Januar neu angesetzt worden. Das gaben die Kölner am Montag bekannt. "Nach dem ernsthaften medizinischen Zwischenfall auf der Tribüne am vergangenen Sonntag gelten unsere Gedanken dem Betroffenen und seiner Familie", hieß es in einer Stellungnahme des Clubs.

Der Sportchef des 1. FC Köln, Horst Heldt, wird heute 50 Jahre alt. Doch nach Feiern dürfte ihm nach der Niederlage gegen Union Berlin und der angespannten Situation des Clubs wohl eher nicht sein.



Alles Gute zum 50. Geburtstag, Horst Heldt. Der #effzeh gratuliert herzlich. 🔴⚪ Gepostet von 1. FC Köln am Montag, 9. Dezember 2019

Nach der Niederlage gegen Union Berlin ist der 1. FC Köln immer weiter in der Krise. In einem Interview mit dem Verein betont Gisdol, dass er sich mehr Härte wünscht: "Wir brauchen mehr Härte, mehr Konsequenz, wir müssen in jedem noch so kleinen Moment da sein. Das in die Köpfe der Spieler reinzubekommen, wird ein harter Weg. Aber wir werden es anpacken."

Nach dem dritten Spiel ohne Sieg unter seiner Regie will Gisdol endlich mehr Biss und Konsequenz ins fast leblose Kölner Spiel bringen, um den immer wahrscheinlicher werdenden siebten Abstieg der Klubgeschichte doch noch zu verhindern. Dafür nahm er sich Union als Vorbild.

"Von ihnen können wir uns eine Scheibe abschneiden", sagte der 50-Jährige, der den Spielstil der Eisernen so beschrieb: "Nicht schön. Hart. Zupackend. Nicht Foul spielen. Konsequent nach vorne. Nachgehen. Auf Sendung sein. Diese Dinge hat Union total verinnerlicht, das ist ein Orientierungspunkt für uns."

Die FC-Fans bestraften die Kölner Profis nach der spielerischen Bankrotterklärung mit Liebesentzug. Beim Auslaufen einen Tag nach der völlig verdienten 0:2 (0:1)-Niederlage im Aufsteiger-Duell bei Union Berlin war am Geißbockheim kein einziger Anhänger zu sehen, was das triste Bild an diesem verregneten Montagmorgen vervollständigte.

Horst Heldt schaute dagegen ganz genau hin, obwohl er an seinem 50. Geburtstag sicher gerne irgendwo im Warmen gefeiert hätte. So aber sah der neue Manager, wie Trainer Markus Gisdol auf dem Platz die Zügel sichtbar anzog. Er ließ statt eines lockeren Auslaufens Elf gegen Elf auf kleine Tore spielen und spornte seine Profis immer wieder an.

Das vierte Heimspiel in Folge hat Union Berlin gegen den 1. FC Köln gewonnen. Damit gelten die Köpenicker als "Heimmacht". Auch dank eines besonders guten Andersson konnte der 1. FC Köln nicht punkten und verlor die Partie. Die ganze Meldung lesen Sie hier.



Für die Entscheidung der Kölner Haie und den Nürnberg Ice Tigers, das Spiel am Sonntag wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne abzubrechen, gibt es umfangreiches Lob. Auf Facebook beispielsweise gab es, nach derzeitigem Stand, fast 500 Kommentare, die überwiegend verständnisvoll sind. "Absolut die richtige Entscheidung! Für die angereisten Nürnberg Fans tut es mir leid und ich hoffe auf Verständnis", schrieb eine Nutzerin. "Meine Hochachtung für diese absolut richtige Entscheidung, der Familie des Betroffenen viel Kraft und Mut für die schwere Zeit", kommentierte eine weitere Userin. "Respekt vor der Entscheidung, das Spiel abzubrechen, und auch vor den Fans beider Seiten, absolut ruhig und diszipliniert! Toll zu sehen, dass anderen Menschen der nötige Respekt entgegen gebracht wird", schrieb ein anderer Besucher.

Das DEL-Spiel der Kölner Haie gegen Nürnberg wurde im ersten Drittel aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der... Gepostet von Kölner Haie am Sonntag, 8. Dezember 2019

Noch ist unklar, wann das Spiel nachgeholt wird. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

