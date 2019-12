LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Viel Zuspruch für Kölner Haie nach Spielabbruch

09.12.2019, 09:25 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Für die Entscheidung der Kölner Haie und den Nürnberg Ice Tigers, das Spiel am Sonntag wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne abzubrechen, gibt es umfangreiches Lob. Auf Facebook beispielsweise gab es, nach derzeitigem Stand, fast 500 Kommentare, die überwiegend verständnisvoll sind. "Absolut die richtige Entscheidung! Für die angereisten Nürnberg Fans tut es mir leid und ich hoffe auf Verständnis", schrieb eine Nutzerin. "Meine Hochachtung für diese absolut richtige Entscheidung, der Familie des Betroffenen viel Kraft und Mut für die schwere Zeit", kommentierte eine weitere Userin. "Respekt vor der Entscheidung, das Spiel abzubrechen, und auch vor den Fans beider Seiten, absolut ruhig und diszipliniert! Toll zu sehen, dass anderen Menschen der nötige Respekt entgegen gebracht wird", schrieb ein anderer Besucher.

https://www.facebook.com/koelnerhaie/posts/10157076854149858

Noch ist unklar, wann das Spiel nachgeholt wird. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

