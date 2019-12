LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Horst Heldt fährt neuen "Knallhart"-Kurs beim 1. FC Köln

10.12.2019, 08:06 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Die Profis des 1. FC Köln haben derzeit nicht viel zu lachen. Weil fußballerisch zurzeit kaum was geht und die Führung um Sportchef Horst Heldt offenbar auch den Einsatz vermisst, wird der Ton jetzt rauer. So wurde gestern statt des üblichen Auslaufen eine normale Trainingseinheit angesetzt – und auch heute müssen die FC-Profis wieder ab 11 Uhr trainieren. Den "freien Dienstag" gibt es also nicht mehr. Die Kollegen der "Bild" berichten außerdem, dass es offenbar einige Spieler gibt, die kurz vor dem Rauswurf stehen. Wenn es hilft...

