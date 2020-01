LIVESport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln bekommt Mittelfeldspieler vom VfL Wolfsburg

Auch der Innenverteidiger Jorge Meré ist inzwischen im Trainingslager des 1. FC Köln in Benidorm in Spanien angekommen.



Das war ein Blitzstart: Kurz nachdem bekannt wurde, dass VfL-Wolfsburg-Spieler Rexhbecaj zum 1. FC Köln wechselt, flog er schon ins Trainingslager nach Benidorm. Dort trainierte er heute bereits mit den Jungs auf dem Platz, wie der Verein auf Twitter mitteilte.

Gestern angekommen, heute mit dem Jungs auf dem Platz. Herzlich Willkommen beim #effzeh, Elvis! ❤⚪ pic.twitter.com/cXAvsovPu7 — 1. FC Köln (@fckoeln) January 6, 2020

Nach der herben Derby-Niederlage gegen die Düsseldorfer EG vergangene Woche soll für die Kölner Haie nun gegen die Krefeld Pinguine die Wende und sein Sieg her. Los geht es um 19.30 Uhr in der Lanxess-Arena in Köln.



Der zweite Wintertransfer des 1. FC Köln ist perfekt. Demnach kommt wie berichtet der Ex-Wolfsburger Elvis Rexhbecaj nach Köln. "Ich will unbedingt spielen. Deshalb habe ich mich für diesen Schritt entschieden", sagte der 22-Jährige. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Rund 600 Zuschauer konnten im LLZ in Müngersdorf ein spannendes und umkämpftes Hockey-Stadtderby verfolgen. Rot-Weiß Köln hat sich dort nach einer engen Schlussphase mit 2:1 den Sieg holen können. Die Hockeydamen von Rot-Weiß spielen hingegen in Duisburg nur Unentschieden. Viktoria gewinnt das Testspiel in Düsseldorf deutlich.

"Vorbehaltlich der medizinischen Untersuchung" verstärkt ein Spieler vom VfL Wolfsburg den 1. FC Köln. Auf Leihbasis kommt Elvis Rexhbecaj auf dem Mittelfeld zum Einsatz. Er wird voraussichtlich für eineinhalb Jahre bleiben. Bereits am Sonntag ist der Neuling im Trainingslager in Benidorm dazugestoßen.

