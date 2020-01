LIVESport-Tag im Live-Blog

Höwedes-Deal mit 1. FC Köln wohl geplatzt

24.01.2020, 07:55 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der Wechsel von Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes zum 1. FC Köln ist wohl geplatzt. "Benni hat echt für die Aufgabe in Köln gebrannt und wäre bereit gewesen, auf einiges zu verzichten. Aber letztlich haben wir uns in diesem entscheidenden Punkt nicht einigen können", sagte Höwedes-Berater Volker Struth dem "Kölner Express" am Donnerstag. Höwedes habe eine endgültige Lösung angestrebt. "Er wollte eine Option über den Sommer hinaus. Dazu war der FC nicht bereit", sagte Struth.

Die Rheinländer wollten den ehemaligen Schalker zunächst nur ausleihen, sein Club Lokomotive Moskau spekulierte wohl auf eine anschließende Kaufoption.

Guten Morgen, Köln! Auch an diesem Freitag berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Köln wichtig ist. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.