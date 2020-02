Nach Pleiteserie

Kölner Haie trennen sich von Sportchef Mahon

04.02.2020, 07:28 Uhr | dpa

Die Kölner Haie haben sich von Sportchef Mark Mahon getrennt, Trainer Mike Stewart aber gestärkt. Grund ist wohl die historische Pleiteserie des Eishockey-Clubs.

Nach der zwölften Niederlage in Folge haben sich die Kölner Haie von ihrem Sportdirektor Mark Mahon getrennt. Er wurde am Montag freigestellt. Trainer Stewart darf aber vorerst bleiben. "Mike Stewart ist der richtige Trainer für die Kölner Haie. Davon sind wir überzeugt", teilte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter am Montag nach zuvor 13 Niederlagen in Serie mit. Der 47 Jahre alte Kanadier werde selbst beim Verpassen der Playoffs Trainer bleiben.



Stewart soll auch die Kaderplanung für die kommende Spielzeit übernehmen, bis ein neuer Sportdirektor gefunden ist. Ein möglicher Nachfolger für Mahon könnte der frühere Bundestrainer und Haie-Coach Uwe Krupp sein, der gerade bei Sparta Prag beurlaubt worden war.