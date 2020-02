LIVESport-Tag im Live-Blog

Mark Uth könnte dauerhaft in Köln bleiben

05.02.2020, 10:50 Uhr | t-online.de, tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Christian Clemens ist seit heute wieder beim Training des 1. FC Köln dabei. Auch Julian Krahl steigt wieder ein. Nur Thomas Kesseler muss noch "kürzer treten", wie es auf Twitter beim 1. FC Köln heißt. Auch Birger Verstraete trainiert noch individuell.



A quick update as training gets underway



📌 Christian #Clemens returns training

📌 Julian #Krahl is also back. @kess_18_ sits outs.

📌 Birger @Verstraete41 is making progress in his recovery. He will train individually today.



#effzeh pic.twitter.com/GHGiaDDDEz — 1. FC Köln (@fckoeln) February 5, 2020

Der derzeit an den TSV Hartberg verliehene Tomas Ostrak wird heute 20 Jahre alt. Auf Twitter wünscht der 1. FC Köln ihm "Herzlichen Glückwunsch", dem wir uns natürlich anschließen.

Herzlichen Glückwunsch, Tomas Ostrak! Das derzeit an den TSV Hartberg verliehene #effzeh-Talent wird heute 20 Jahre alt. 🎂 pic.twitter.com/3XbHbgV13i — 1. FC Köln (@fckoeln) February 5, 2020

Noch ist er nur als Leihgabe vom FC Schlake 04 beim 1. FC Köln. Doch wie der "Express" berichtet, könnte Mark Uth dauerhaft in Köln bleiben. Denn es gebe zwar keine Kaufoption für den FC, aber in Uths Vertrag soll eine Ausstiegsklausel festgelegt sein. Für zehn Millionen Euro könnte der Schalke verlassen und dann zum 1. FC Köln gehen. Da Uth dem 1. FC Köln in den letzten Spielen einige Tore geliefert hat, dürfte diese Option denkbar sein.



Guten Morgen, Köln! Auch heute berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Köln wichtig ist. Schön, dass Sie wieder dabei sind.