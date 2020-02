LIVESport-Tag im Live-Blog

Wichtige FC-Spieler rechtzeitig vor Bayern-Spiel wieder fit

14.02.2020, 10:12 Uhr | t-online.de, tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Heute spielen die Kölner Haie gegen die Schwenninger Wild Wings. Los geht es um 19.30 Uhr in Schwenningen. Die Haie wollen dort die Wende aus ihrer Niederlagen-Serie schaffen. Verteidiger Colin Ugbekile sagt dazu im Hinblick auf die Partie und die darauffolgende am Sonntag: "Wir wollen als Mannschaft mit aller Macht zurück in die Spur finden. Ich freue mich auf die nächsten Partien in Schwenningen und Düsseldorf."

Rechtzeitig vor dem Wochenende gibt es gute Nachrichten vom 1. FC Köln: Ismail Jakobs und Mark Uth sind offenbar beide rechtzeitig vorm Spiel gegen den FC Bayern München am Sontag wieder fit. Beide trainierten gestern wieder mit der Mannschaft. Durch die Spielabsage von letzter Woche dürfte die Mannschaft auch sonst ganz gut bei Kräften sein. Vielleicht gelingt ja eine Überraschung gegen den Rekordmeister – zumal dort derzeit noch nicht klar ist, ob Stammkeeper Manuel Neuer nach einem Magen-Darm-Infekt rechtzeitig fit wird.

Guten Morgen, Köln. Auch heute berichten wir an dieser Stelle wieder über die neuesten Nachrichten rund um dem Lokalsport in Köln. Schön, dass Sie wieder dabei sind!