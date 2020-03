LIVESport-Tag im Live-Blog

Anthony Modeste könnte in Paderborn Comeback feiern

05.03.2020, 16:07 Uhr | t-online.de, tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Wer den 1. FC Köln beim Auswärtsspiel am Freitag gegen den SC Paderborn begleiten will, für den hat der Club ein paar Informationen auf seine Website zur Verfügung gestellt.



🛣️ Wer fährt mit nach Paderborn?



Hier gibt's Infos für alle Auswärtsfahrer

Obwohl Köln den besten Rückrundenstart seit 28 Jahren hingelegt hat und punktemäßig näher an einem Europa-League-Rang als an dem Relegationsrang ist, hebt im Team niemand ab. "Es macht nicht ansatzweise Sinn, über den nächsten Spieltag hinauszudenken", sagte etwa Sportchef Horst Heldt. Ismail Jacobs, der als einer von vielen Youngstern in dieser Saison den Durchbruch geschafft hat, versicherte: "Die Fans dürfen immer träumen – aber wir bleiben bodenständig." Der 20-Jährige sagte aber auch: "Wenn es irgendwann so ist, dass wir über mehr nachdenken dürfen, wäre es natürlich schön."

Nachdem FC-Keeper Timo Horn wegen eines Infekts nicht am Training teilnehmen konnte, wurde er nun am Donnerstag auf dem Gelände gesichtet. Wie die "Bild" berichtet, wird er gemeinsam mit der Mannschaft trainieren und könnte dann auch mit nach Paderborn fahren.



Zur Vorbereitung auf das Spiel gegen den SC Paderborn hat der 1. FC Köln eine Statistik veröffentlicht, die auch eine allgemeine Zwischenbilanz zieht. So hat Trainer Markus Gisdol etwa in zwölf Partien 22 Punkte holen können.

22 Punkte hat Markus Gisdol in seinen ersten zwölf Partien als #effzeh-Trainer geholt. Das ist die beste Zwischenbilanz seit...



🥁🥁🥁



... Peter Neururer!



Zur Vorbereitung auf #SCPKOE gibt es hier die Statistikvorschau.

Vor einem Jahr feierte Anthony Modeste in Paderborn ein umjubeltes Comeback im Trikot des 1. FC Köln, doch aus dem Hoffnungsträger ist ein Bankdrücker geworden. Ausgerechnet in Ostwestfalen kann der Franzose sein Schicksal wenden. Denn dort, wo der 1. FC Köln am Freitag spielt, könnte Cordoba aus seinem Schatten springen, weil die Chancen für einen Sieg beim 1. FC Köln momentan gut stehen.

Die Bundesligamannschaft steht vor dem ersten Turnwettkampf, der gleichzeitig auch die erste EM/JEM-Qualifikation ist. Die Juniorinnen flogen am Dienstag zum Gymnix nach Kanada, die Turnerin Sarah flog in die USA zum diesjährigen American Cup. Ein aufregendes Wochenende für das Turnzentrum Köln.

Der Deal ist durch: Linksverteidiger Noah Katterbach verlängert mit dem 1. FC Köln. Derzeit läuft sein Vertrag bis 2021. Doch wie "Express" berichtet könnte Katterbach dem FC nun bis 2024 erhalten bleiben. Ein weiterer wichtiger Spieler. Denn aufgrund einer Klausel in seinem Vertrag hat auch Ismail Jakobs mit den Kölner verlängert. Bis 2022.

