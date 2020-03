LIVESport-Tag im Live-Blog

Noah Katterbach verlängert beim 1. FC Köln

05.03.2020, 08:49 Uhr | t-online.de

Noah Katterbach: Mit dem 1. FC Köln geht der Verteidiger nun in die Verlängerung. (Quelle: Herbert Bucco/Archivbild/imago images)

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Die Bundesligamannschaft steht vor dem ersten Turnwettkampf, der gleichzeitig auch die erste EM/JEM-Qualifikation ist. Die Juniorinnen flogen am Dienstag zum Gymnix nach Kanada, die Turnerin Sarah flog in die USA zum diesjährigen American Cup. Ein aufregendes Wochenende für das Turnzentrum Köln.

Der Deal ist durch: Linksverteidiger Noah Katterbach verlängert mit dem 1. FC Köln. Derzeit läuft sein Vertrag bis 2021. Doch wie "Express" berichtet könnte Katterbach dem FC nun bis 2024 erhalten bleiben. Ein weiterer wichtiger Spieler. Denn aufgrund einer Klausel in seinem Vertrag hat auch Ismail Jakobs mit den Kölner verlängert. Bis 2022.

