Für kommende Saison

1. FC Köln bietet Dauerkarten-Aussetzung an

14.07.2020, 18:14 Uhr | dpa

Beim Dauerkarten-Verkauf für die kommende Saison bietet der 1. FC Köln seinen Fans verschiedene Kompensationsmodelle bei Geisterspielen oder Partien mit geringer Zuschauerzahl an.

Um seinen Fans entgegen zukommen, wenn Spiele nur ohne Zuschauer stattfinden dürfen, bietet der 1. FC Köln nun verschiedenen Modelle an. Dazu gehört neben einer vollen Erstattung für alle Partien, bei denen das Ticket nicht genutzt werden konnte, und einem exklusiven Sondertrikot für den Fall des Erstattungsverzichts auch eine Aussetzung der Dauerkarte ohne Verlust des Anspruches.

Allerdings teilte der Verein auch mit: Falls nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern zugelassen werden, würden "alle Dauerkarteninhaber, die auf eine Erstattung verzichten, zuerst berücksichtigt". Sollten weniger Plätze zur Verfügung stehen als dadurch nötig wären, wird der Zugang unter all jenen Fans per Los ermittelt.



Alle Dauerkarteninhaber sollen noch im Juli per Online-Fragebogen nach ihrer bevorzugten Kompensations- oder Erstattungsoption befragt werden.