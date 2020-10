"Es ist ein schönes Gefühl"

1. FC Köln verlängert Vertrag mit Jakobs

09.10.2020, 16:00 Uhr | dpa, t-online

Am Freitagmorgen hat der 1. FC Köln die Vertragsverlängerung mit Ismail Jakobs bekannt gegeben. Die Gründe für Jakobs Entscheidung waren dabei sehr emotional.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln plant langfristig mit Ismail Jakobs. Der Außenbahnspieler hat nach Mitteilung des Clubs vom Freitag seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Der beim rheinischen Club ausgebildete 21-Jährige hat bislang 20 Bundesligaspiele für den FC absolviert und dabei zwei Treffer erzielt. "Mit seiner athletischen Spielweise hat sich Iso in der vergangenen Saison zu einer Säule in unserem Team entwickelt", sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt.

Aktuell ist es die neunte Saison von Jakobs in Köln. "Ich spüre das Vertrauen der Geschäftsführung und des Trainers. Es ist ein schönes Gefühl", sagte er selbst über die Vertragsverlängerung. Der FC sei die Heimat des Kickers. Sein erster Profivertrag in der Stadt, in der seine Familie und seine Freunde leben, bedeute ihm viel.