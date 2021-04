American Football

Kirk Heidelberg wird Headcoach der Köln Centurions

01.04.2021, 10:35 Uhr | dpa

Mit Kirk Heidelberg wird ein US-Amerikaner der neue Cheftrainer der Köln Centurions. In der Football-Szene ist "Captain Kirk" kein Unbekannter.

Die Köln Centurions haben ihren Cheftrainer für die Premierensaison in der neu gegründeten European League of Football (ELF) gefunden. Wie die ELF am Donnerstag mitteilte, wird Kirk Heidelberg das Team der Domstädter als Headcoach übernehmen.

Der 63-jährige US-Amerikaner ist in der deutschen Football-Szene kein Unbekannter. Schon im Jahr 2000 führte er die Cologne Crocodiles zur deutschen Meisterschaft, 2003 holte er den Titel mit den Hamburg Blue Devils. Zudem stand "Captain Kirk" in der Bundesliga für die Saarland Hurricanes, die Düsseldorf Panther und die Hamburg Wild Huskies an der Seitenlinie.

Die ELF will ab dem 20. Juni den Spielbetrieb mit den Centurions sowie Teams aus Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Leipzig, dem spanischen Barcelona und dem polnischen Wroclaw aufnehmen. Einen genauen Spielplan gibt es allerdings noch nicht.