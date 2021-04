Corona-Pandemie

Tennis-Turnier "Cologne Open" verschoben

16.04.2021, 20:01 Uhr | dpa

Eine Hand hält einen Tennisball (Symbolbild): Das geplante Damen-Tennis-Turnier in Köln fällt 2021 aus. (Quelle: Panthermedia/imago images)

Es sollte eine Premiere in Köln werden, nun muss das Damen-Tennis-Turnier schon zum zweiten Mal verschoben werden. Die Corona-Lage in der Stadt lässt den Veranstaltern kaum eine andere Wahl.

Wegen der nach wie vor angespannten Corona-Lage in Deutschland ist die Premiere des Damen-Tennis-Turnieres in Köln um ein Jahr auf 2022 verschoben worden. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Vor allem Zuschauer schienen angesichts der nach wie vor steigenden Corona-Zahlen nicht möglich.



"Aus diesen Gründen haben wir uns schweren Herzens entschieden, die ersehnte Premiere der Cologne Open auf 2022 zu verschieben", sagte Turnierdirektor Oliver Mueller.



Das Sandplatz-Turnier hätte eigentlich am 15. Mai beginnen sollen. "Ein verkleinertes 'Alibi-Turnier', das den hochwertigen Ansprüchen nicht gerecht wird, sei keine Option", sagte Mueller.