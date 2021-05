Einzug in erste DFB-Pokal-Hauptrunde

Viktoria Köln gewinnt Landespokal Mittelrhein

29.05.2021, 15:50 Uhr | dpa

Jubel beim Drittligisten: Viktoria Köln in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Beim Finale um den Landespokal bezwang der die Mannschaft Alemannia Aachen mit 2:0 (2:0).

Der Landespokal am Mittelrhein geht an die Domstadt: Drittligist Viktoria Köln hat das Finale in Bonn gegen den Regionalligaclub und dreimaligen DFB-Pokal-Finalisten Alemannia Aachen gewonnen und zieht damit mit einem 2:0 nach 2018 wieder in die erste Hauptrunde ein.

Die Treffer für Viktoria erzielten Jeremias Lorch (14.) und Mike Wunderlich (36.). Aachens Andre Wallenborn scheiterte in der 88. Minute mit einem Strafstoß an Kölns Keeper Sebastian Mielitz.

Das Finale um den Landespokal am Niederrhein gewann der Wuppertaler SV gegen den SV Straelen mit 2:1 (1:0). In dem Duell der beiden Regionalliga-Vereine erzielten Semir Saric (38. Minute) und Kevin Hagemann (47.) die Treffer für Wuppertal, Cagatay Kader traf für Straelen (66.).