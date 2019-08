Bis zu 15 Männer beteiligt

Toter nach Massenschlägerei in Köln

25.08.2019, 11:52 Uhr | maho, dpa

Der Ebertplatz in Köln: Die Polizei sichert hier nach dem Tod eines Mannes Spuren. (Quelle: dpa)

In Köln ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann nach einer Massenschlägerei gestorben. Zahlreiche Männer sollen sich auf dem Ebertplatz geprügelt haben. Die genauen Hintergründe sind unklar.

Nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten auf dem Ebertplatz in Köln ist am frühen Sonntagmorgen ein 25-jähriger Somali gestorben. Die Polizei war gegen 4.45 Uhr zu dem Platz gerufen worden, bestätigte ein Sprecher gegenüber t-online.de.



Offenbar hatte es eine Massenschlägerei zwischen 10 bis 15 Männern gegeben. Bei Eintreffen der Polizei seien die Beteiligten dann aber geflohen, heißt es. Ein Mann habe schwer verletzt am Boden gelegen. Die Beamten leisteten erste Hilfe und alarmierten den Notarzt. Der Mann sei aber noch vor Ort gestorben.

Polizei vernimmt Zeugen

Zehn mutmaßlich beteiligte Personen seien in Tatortnähe vorläufig festgenommen worden. Sie werden jetzt mit Dolmetschern verhört. Ihre Vernehmungen dauerten am Sonntag zunächst noch an. Die Polizei hat eine 20-köpfige Mordkommission eingerichtet. Woran der 25-Jährige genau gestorben ist, soll noch heute eine Obduktion klären.







Erst vor zwei Jahren war am Ebertplatz ein Mann nach einer Messerstecherei im Drogen-Milieu gestorben. Der Täter wurde 2018 zu rund sieben Jahren Haft verurteilt.