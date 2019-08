Große Aufräumaktion

Helfer fischen E-Scooter aus Aachener Weiher in Köln

27.08.2019, 08:27 Uhr | t-online.de, dpa

Am Sonntag haben Freiwillige bei einer Aufräumaktion weggeworfene E-Scooter und Leihfahrräder aus dem Aachener Weiher gezogen. Die Initiative "Krake" war bei der großangelegten Aktion vor Ort.

Etwa 70 Freiwillige haben am Sonntag bei einer Aufräumaktion E-Scooter und Leihfahrräder aus dem Aachener Weiher in Köln gefischt. Die große Aktion der Initiative "Krake" ("Kölner Rhein-Aufräum-Kommando-Einheit"), an der auch der NABU und die Kölner Stadtentwässerungsbetriebe beteiligt waren, ging etwa vier Stunden lang.

Neben mehreren Fahrrädern hätten Taucher auf dem Grund auch einige E-Scooter gefunden. Mindestens vier sollen es gewesen sein. Das teilte der Organisator Christian Stock von der Initiative "Krake" mit. Die E-Tretroller wurden dem zuständigen Verleih-Betrieb und dem Ordnungsamt gemeldet – offensichtlich, ohne dass sich an der Wegwerf-Praxis etwas änderte. "Der erste E-Scooter ist heute schon wieder im Weiher gelandet", so Stock am Montag auf dpa-Anfrage.



Rund 800 Kilogramm Müll gesammelt

Von der Zahl der versunkenen Fahrzeuge ist Stock nicht überrascht. Bei einer Aufräumaktion vor einem Jahr seien schon zahlreiche Leihräder aus dem Weiher gefischt worden, erklärt er. Auch eine Gaspistole wurde gefunden. Die wurde der Polizei übergeben.







In der Zeit, in der Taucher und Boote der Stadtentwässerungsbetriebe auf dem Weiher unterwegs waren, sammelten andere Helfer den Müll an Land ein. Rund 800 Kilogramm kamen dabei zusammen. Und schon in einigen Wochen soll es weitergehen: Am 14. September ist die nächste Aufräumaktion geplant. Diese findet dann am Rheinufer statt.