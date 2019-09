Mit Vollgas in den Gegenverkehr

Kölner Polizei stoppt junge Raser bei illegalem Autorennen

16.09.2019, 07:51 Uhr | dpa

Ein Polizist bittet um Anhalten: In Köln wurden zwei Autofahrer gestoppt, die sich ein illegales Autorennen geliefert haben. (Quelle: Marius Becker/Symbolbild/dpa)

Zwei junge Autofahrer haben sich in Köln ein illegales Autorennen durch die Stadt geliefert. Dabei fuhren sie nebeneinander im Gegenverkehr und gaben immer wieder Vollgas. Die Polizei konnte sie stoppen.

Zwei durch Köln rasende Sportwagen sind in der Nacht zum Sonntag von Polizisten gestoppt worden. Bei dem illegalen Rennen hätten die beiden 22 und 25 Jahre alten Fahrer Passanten in Gefahr gebracht, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.



Mit laut aufheulenden Motoren, quietschenden Reifen und überhöhter Geschwindigkeit seien sie teils im Gegenverkehr nebeneinander gerast und hätten immer wieder Vollgas gegeben.







Die Polizei stellte die Männer am Rheinufer und kassierte ihre Führerscheine und Handys. Der Ältere sei mit einem Mietwagen, der Jüngere mit dem Auto seines Vaters, beides hochmotorisierte Fahrzeuge, unterwegs gewesen.