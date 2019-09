Kopf gegen Scheibe geknallt

Rollstuhlfahrer stirbt nach Sturz in Linienbus in Köln

17.09.2019, 14:15 Uhr | tme, dpa

Blaulicht eines Notarzteinsatzfahrzeugs: In Köln ist ein Rollstuhlfahrer nach dem Sturz in einem Linienbus verstorben. (Symbolbild) (Quelle: imago images)

Ein Rollstuhlfahrer ist nach einem Sturz in einem Linienbus in Köln verstorben. Der 59-Jährige war bei dem Unfall mit dem Kopf gegen eine Glasscheibe des Busses geknallt. Nun wird untersucht, ob das die Todesursache war.

In Köln ist ein 59-Jähriger verstorben, nachdem er sich zuvor bei einem Unfall in einem Linienbus verletzt hatte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist der Mann bereits letzten Donnerstag gestorben. Der Unfall in dem Linienbus ereignete sich am Nachmittag desselben Tages.

Als die 44-jährige Fahrerin des Busses, in dem der Rollstuhlfahrer mit seiner Frau unterwegs war, in eine Kurve an der Einmündung Graf-Adolf-Straße und Frankfurter Straße fuhr, soll der Mann laut Zeugenaussagen aus seinem Rollstuhl gerutscht sein. Dabei schlug er offenbar mit dem Kopf gegen eine Trennwand aus Glas.

Leblos in Wohnung aufgefunden

Rettungskräfte brachten den Mann noch in ein Krankenhaus, wo er wegen einer Platzwunde behandelt werden musste. Doch auf eigenen Wunsch soll der 59-Jährige die Einrichtung kurz darauf wieder verlassen haben.

Rund dreieinhalb Stunden nach dem Unfall fand seine Frau den 59-Jährigen leblos im Schlafzimmer vor. Rettungskräfte versuchten den Mann noch zu reanimieren, jedoch vergeblich. Er starb noch in der Wohnung.







Eine Obduktion soll nun Klarheit über den Tod des Rollstuhlfahrers bringen. Dabei soll untersucht werden, ob der 59-Jährige möglicherweise an den Folgen des Sturzes starb oder ob es eine andere Todesursache gab.