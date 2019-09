Erzbistum Köln legt Zahlen vor

Ist der Kölner Dom nur 27 Euro wert?

19.09.2019, 08:20 Uhr | dpa

Dom in Köln: Das Erzbistum Köln veröffentlicht am Donnerstag seine Jahresbilanz für 2018. (Quelle: dpa)

Am Donnerstag legt das Erzbistum Köln Zahlen vor. Seit einigen Jahren gibt das katholische Bistum in der Bilanz einen Wert für den Kölner Dom an, der manche verwundert. Ist der Dom wirklich nur 27 Euro wert?



Das Erzbistum Köln veröffentlicht Donnerstag seine Jahresbilanz für 2018. Seit 2015 legt das größte katholische Bistum in Deutschland jedes Jahr eine detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung vor, ähnlich der Jahresbilanz einer Aktiengesellschaft. Das Vermögen des Erzbistums beläuft sich demnach auf 3,5 Milliarden Euro. Der Kölner Dom taucht allerdings nur mit einem symbolischen Wert von 27 Euro auf: Schließlich könne man ihn niemals zu Geld machen, heißt es dazu – im Gegenteil: Der Unterhalt koste Millionen.







Die Transparenz der katholischen Kirche überzeugt allerdings nicht jeden. Das Recherchenetzwerk "Correctiv" hatte in diesem Jahr gegen das Erzbistums geklagt. Es wollte zum Beispiel wissen, in welche Aktien die Kirche ihr Geld investiert hat und ob darunter zum Beispiel Kohle-, Öl- oder Gasunternehmen sind. "Keiner der 23 Millionen deutschen Katholiken hat die Möglichkeit, nachzuvollziehen, wo seine Kirchensteuern hinfließen", kritisierte "Correctiv". Das Verwaltungsgericht Köln entschied allerdings, dass die Kirche der Presse keine Auskunft über die Verwendung von Kirchensteuermitteln geben muss.