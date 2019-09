Schwangere und Kind gestorben

Mordkommission ermittelt nach Gift-Fund in Kölner Apotheke

24.09.2019, 17:33 Uhr | t-online.de, tme, dpa

Nach dem Tod einer Schwangeren und ihrem Kind, die nach einem Routine-Test aus iner Kölner Apotheke starben, ermittelt nun die Mordkommission. Denn offenbar wurde der toxische Stoff dem Glukose-Gemisch erst nachträglich zugesetzt.

Eine Apotheke in Köln im Stadtteil Longerich steht in Verdacht, eine tödliche Glukosemischung verkauft zu haben. Wie die Polizei mitteilte, nahm in der vergangenen Woche eine schwangere 28-Jährige ein Präparat ein, das eine Glukosemischung enthielt. Damit wollte sie eine Diabetiserkankung ausschließen. Sie starb daraufhin. Auch ihr per Notkaiserschnitt geborenes Baby überlebte nicht.

Wie die Polizei in einer Pressekonferenz am Dienstag mitteilte, habe eine Obduktion der Verstorbenen ergeben, dass sie an multiplem Organversagen starb. Bei der Untersuchung des Behälters, der die Glukoselösung enthielt, sei ein toxischer Stoff gefunden worden.



Ulrich Bremer, Oberstaatsanwalt in Köln, sagte, dass die tödliche Substanz dem Glukosemischung offenbar zugesetzt worden sei. Und zwar erst nach der Anlieferung in der Apotheke. Ein Vorsatz könne also nicht ausgeschlossen werden. Um welchen Stoff es sich handelt, wollte er nicht sagen.

Zweiter Fall ließ Arzt stutzen

Ein Arzt schöpfte Verdacht, als bei einer zweiten Frau, die sich von ihm ein Rezept aushändigen ließ und in derselben Apotheke das gleiche Präparat kaufte, Komplikationen auftraten.



Die Frau brach die Einnahme ab, ohne die gesamte Menge des Stoffes zu sich genommen zu haben. Der Arzt habe den Vorfall vom vergangenen Donnerstag dann der Polizei gemeldet.

Apotheker äußert sich

"Ich bin fassungslos, ich kann es mir nicht erklären", sagte der Apothekeninhaber Till Fuxius am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er vertraue auf die Ermittlungen der Polizei.

Seine Apotheke bleibe geöffnet. Sie habe seit Jahren ihre Patienten gut versorgt und werde dies weiter tun. Selbst hergestellte Arzneimittel würden aber vorerst nicht mehr angeboten. "Das ist eine unvorstellbare persönliche Tragödie", sagte der Inhaber.

Warnung vor Präparat

Die Stadt riet am Montagabend dringend davor, die Glukose-Präparate einzunehmen. Jeder, der in der Heilig-Geist-Apotheke in der Graseggerstraße 105 in Longerich die Präparate gekauft hat, wird aufgefordert, sie bei der Polizei abzugeben.







Die Polizei hatte die Apotheke durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Außerdem darf der Apotheker vorerst keine eigens produzierten Medikamente mehr verkaufen. Eine Mordkommission ermittelt. Es seien "nach derzeitigem Ermittlungsstand" nur Medikamente aus der genannten Apotheke betroffen, hieß es in der Mitteilung.