Tragisches Unglück

Motorradfahrer von Auto erfasst und tödlich verunglückt

06.10.2019, 14:11 Uhr | dpa

Blaulicht eines Polizeiautos: In Köln kam am Samstag ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben. (Quelle: Symbolbild/Jannis Große/imago images)

Tragisches Unglück am Samstag in Köln: Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Für dem Mann kam nach dem Crash jede Hilfe zu spät.



Ein 41 Jahre alter Motorradfahrer ist in Köln bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stieß er am Samstag mit dem Auto eines 67-Jährigen zusammen, der ihn beim Abbiegen erfasste.



Der Motorradfahrer hätte Vorfahrt gehabt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er dann später starb. Der Autofahrer blieb laut einer Polizeisprecherin am Sonntag unverletzt.