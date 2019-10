Köln

Youtube-Paar zeigt das erste Mal das Gesicht seines Sohnes

07.10.2019, 08:48 Uhr | dpa

Bis jetzt haben die Kölner Youtube-Stars Bianca und Julian Claßen ("Bibis Beauty Palace") ihren Sohn Lio nur von hinten gezeigt. Nun hat Deutschlands erfolgreichstes Youtube-Paar bei Instagram die ersten Fotos hochgeladen, auf denen auch das Gesicht ihres ein Jahr alten Kindes zu sehen ist. "Das sind wir: Die Familie Claßen" schrieben die beiden 26-Jährigen unter das Foto. Dafür sammelten sie innerhalb kurzer Zeit mehrere Hunderttausend Likes.

In einem begleitenden Video erklärten die Eltern den Schritt: Für die beiden sei das bis jetzt ein riesengroßes Ding gewesen, das sie lange sehr belastet habe. "Er will jetzt die Welt erkunden und wird vielleicht in ein paar Wochen eigenständig rumlaufen." Sie wollten und könnten ihn dann auch nicht mehr einfach in den Kinderwagen setzen und ein Tuch darüber legen.

Bianca und Julian Claßen haben auf ihren beiden Kanälen mehr als neun Millionen Follower. Der Clip, in dem sie Bibis Schwangerschaft ankündigen, war 2018 mit mehreren Millionen Aufrufen das erfolgreichste Nicht-Musik-Video bei Youtube-Nutzern aus Deutschland.