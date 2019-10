Köln

Mann soll 79 Jahren alten Homosexuellen ermordet haben

09.10.2019, 01:32 Uhr | dpa

Köln (dpa/lnw) – Ein 23 Jahre alter Mann steht heute (9.30 Uhr) wegen Mordes vor dem Landgericht Köln. Der Angeklagte soll in der Nacht auf den 3. Februar 2019 seinen 79 Jahre alten Freier in dessen Wohnung im Stadtteil Deutz getötet haben. Anschließend, so die Anklage, habe der Serbe Schmuck, eine Standuhr sowie einen Computer entwendet.

Die beiden Männer sollen sich kurz vor der Tat in einem bei Homosexuellen beliebten Lokal in der Kölner Altstadt kennengelernt haben. Laut Anklageschrift hätten sich die Männer auf Sex gegen Entgelt geeinigt, woraufhin der Senior den Angeklagten mit zu sich nach Hause genommen habe. Das Gericht hat neun Verhandlungstage bis 22. November terminiert.