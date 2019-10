Schreiben aufgetaucht

Bombendrohung im Kölner Rathaus

15.10.2019, 09:06 Uhr | t-online.de

In Köln ist am Dienstag eine Bombendrohung im Rathaus eingegangen, die Polizei und Mitarbeiter beschäftigt. In dem Schreiben wird damit gedroht, Plastiksprengstoff hochgehen zu lassen.

Das Rathaus in Köln hat eine Bombendrohung erreicht. "Am 15.10.2019 (Dienstag) werden Sie im historischen Rathaus um 9 Uhr einen dunklen Sportrucksack in der Nähe des Haupteingangs auffinden", steht in einem Drohschreiben, über das zuerst der "Express" berichtet hatte. "Wenn Sie diesen sehen, schütteln oder heben Sie ihn nicht vom Boden auf."

Der Rucksack sei mit dem Plastiksprengstoff Acetonperoxid (TATP, APEX) gefüllt, dieser werde sich gegen 9.45 Uhr durch einen chemischen Zeitzünder selbstständig aktivieren und dabei das halbe Rathaus samt der Mitarbeiter mit in die Luft reißen, zitiert das Blatt die Drohung.

Ernsthaftigkeit der Drohung wird geprüft

"Werdet Ihr diese Drohung nicht ernst nehmen, dann werden Sie sehr viel unschuldiges Blut an den Fingern haben", zitiert die Zeitung weiter. Unterzeichnet sei das Schreiben mit "Cyber Reichswehr".

Wie ernst zu nehmen die Drohung ist, ist im Moment noch unklar. Aktuell wird mit der Polizei diskutiert, ob etwa die Mitarbeiter des Rathauses evakuiert werden müssten.