Polizei prüft Verbot von Kölner Kurden-Demo

18.10.2019, 17:42 Uhr | dpa

Die Kölner Polizei prüft ein Verbot der angekündigten Groß-Demo in Köln gegen die türkische Militär-Offensive in Nordsyrien. Durch den Austausch mit anderen Sicherheitsbehörden habe man konkrete Anhaltspunkte, dass sich mehrere Tausend gewaltbereite Menschen auf die Teilnahme an der Demo vorbereiteten, sagte Polizeipräsident Uwe Jacob am Freitag bei einer Pressekonferenz. Die Veranstalter - mehrere linke Bündnisse - hatten 15 000 Teilnehmer angemeldet, darunter viele Kurden. Da europaweit zu der Demo aufgerufen worden sei, rechne man nun aber mit mindestens 20 000 Teilnehmern, sagte Jacob - auch aus dem türkisch-nationalistischen Milieu.