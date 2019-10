Köln

Zug-Toilette und Klimaanlage: Neuer Simulator für Azubis

31.10.2019, 13:29 Uhr | dpa

Ein Zugsimulator als Trainingscamp: Die Deutsche Bahn (DB) hat am Donnerstag in Köln ein neues Ausbildungszentrum eröffnet. Nach DB-Angaben ist es das größte und modernste seiner Art in Deutschland. Pro Jahr könnten dort rund 250 Auszubildende an originalgetreuen Geräten und Zug-Einrichtungen üben.

So seien zum Beispiel Klimaanlagen, Bordbistro-Kaffeemaschinen und Zug-Toiletten aufgebaut, um deren Instandhaltung zu trainieren. Mit Hilfe von Virtual-Reality-Anwendungen könnten die Azubis Züge kuppeln, Weichen stellen oder den Stromabnehmer eines ICE reparieren. In einem Simulator absolvierten künftige Lokführer Probefahrten, bei denen per Mausklick auch Schnee, Nebel oder Starkregen zugeschaltet werden könnten.